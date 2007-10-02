Ты не из нашей песочницы В этой статье пойдёт речь об одной из отвратительных черт современного общества, которая проявляется на всех его уровнях от верха до низа. Рассмотрим различные аспекты данной проблемы поэтапно. 1. Что такое корпорация и что такое корпоративная психология? В моей более ранней статье "О национализме" говорилось о том, что существует набор нескольких ключевых факторов, которые могут служить для целей объединения людей в группы. Под влиянием чего, для чего и на основе каких принципов люди могут объединяться в группы? Если обобщать возможные ответы на данный вопрос, то, как показано в данной статье, мы получим ровно 4 фактора, соответствующие 4м этапам развития ценностной системы человечества на пути его продвижения к вершинам цивилизации. Например, одним из вариантом объединяющего фактора может быть сила. Люди объединяются в группировки для того, чтобы быть сильнее, для того, чтобы получить защиту от угрозы извне, и строят внутри группировки отношения на принципе верховенства силы - т. е. никакие хлюпики не будут в группировке уважаемыми личностями, добиться чего-то сможет только тот, кто будет вести себя решительно, бескомпромиссно, и при необходимости жёстко. Мы с вами можем наблюдать такую модель, основанную на главенстве силы, в какой-нибудь уличной группировке или военной структуре. Однако всё же главным, имеющим решающее влияние фактором, который правит бал при взаимодействии людей в современном обществе, является принцип выгоды. Точно так же, как и в случае уличной группировки, люди, ищущие выгоду, могут объединиться в группировку, которая поможет им, действуя совместно, получить для себя больше выгоды, отхватить больший кусок сравнительно с другими членами общества, действующими поодиночке, противостоять попыткам других группировок получить для себя больше выгод за их счёт. Вот такую группировку, независимо от её численности, способов и характера получаемых выгод, декларируемых целей и т. п., будем называть корпорацией. Корпоративная психология, соответственно - особый стиль поведения и мышления людей, состоящих в корпорации и подчиняющих свой образ мышления и действий (зачастую подчиняющих подсознательно) корпоративным интересам, корпоративной позиции. 2. 2000 лет назад Иисус Христос провозгласил учение, которое призывало людей строить отношения друг с другом не на насилии, а на любви. Но что такое любовь? Любовь - это эмоционально положительное отношение к человеку, связанное с оказанием ему помощи и различного рода услуг, связанное со стремлением сделать ему что-то приятное и т. п., при снисходительном отношении к его недостаткам. Когда любовь играет конструктивную роль во взаимоотношениях между людьми? Только тогда, когда она является искренней. Однако искренность - это то, о чём люди, провозгласившие любовь высшей ценностью, быстро забыли. В исходных постулатах христианства любовь, стремление иметь это состояние в себе должно было способствовать внутреннему совершенствованию человека - если он встречал кого-то, кто вызывал его отторжение, если проявлялись негативные эмоциональные импульсы вместо любви, это означало, что человек недостаточно совершенен, что ему нужно работать над собой дальше. Вместо этого люди быстро сошли с этого пути и стали на путь формального проявления любви друг к другу, при котором человек своё снисходительное отношение к недостаткам других менял на снисходительное отношение других к своим недостаткам, а также ожидал оказания для себя каких-то услуг взамен на то, что сам оказывал какие-то услуги другим. Подобная практика настолько глубоко вьелась в мировоззрение современного общества, что подавляющему большинству не приходит в голову сомневаться в её адекватности и считать, что это не является чем-то естественным. Таким образом, нормой в сегодняшнем обществе стало не какое-то искреннее проявление чувств, добрых намерений и т. п., всё это в наше время практически никому не нужно, а вступление в формальные отношения, с заранее ставящейся целью получения определённой выгоды, которая гарантируется неким молчаливым соглашением их участников. 3. Рассмотрим теперь собственно особенности корпоративной психологии более подробно.

1) Мнение и позиция участника корпорации зависят от мнения и позиции остальных участников. Связь эта, однако, заключается не в том, что группа создаётся на основе каких-то общих убеждений и представлений, не в том, что при общении друг с другом участники корпорации сближают свои мнения по тем или иным вопросам и свой взгляд на вещи, она заключается в том, что участники корпорации стараются всегда поддержать друг друга, независимо от сути рассматриваемого вопроса. Часто участник корпорации может делать это автоматически, подсознательно подстраивая "своё" мнение под нужный вариант, но даже если этот участник прекрасно понимает, что то, что он скажет для выгораживания "своих" - это явное попирание истины, он всё равно это скажет, ибо уверен, что защищать их надо любым путём.

2) По отношению к "своим" и "чужим" применяются двойные стандарты. Участник корпорации всегда оценивает те или иные качества, поступки, высказывания и т. п. "своих" и "чужих" по-разному, с разных сторон, с применением разных критериев, особенно, если это касается какой-нибудь конфликтной ситуации. Потрясающие примеры подобного наложения двойных стандартов, которые я никогда не смогу постигнуть, даёт западная цивилизация. После прихода к власти Гитлера в Германии нацисты провозгласили, что каждый немец должен быть патриотом, образцовым семьянином, всемерно заботиться о процветании страны и своих сограждан и т. п., одновременно объявив всех славян недочеловеками, убийство которых без всякой жалости будет для них благом. На этом фоне сегодняшняя позиция США и высказывания американских политиков выглядят просто невинными оговорками.

3) Отношение участников корпорации к человеку, не входящему в корпорацию, обычно бывает двух видов. Если они надеются привлечь его в вступлению с ними в корпоративные отношения и получить от этого какие-то выгоды, они стремятся отрекламировать себя, заинтересовать потенциального участника, завоевать его расположение, часто используя лесть и т. п., если же убеждаются, что он им не подходит, организуют его дискриминацию и травлю, не испытывая при этом часто ни малейшего смущения. Показательной иллюстрацией подобного поведения участников корпорации является снятый ещё в советское время фильм "Чучело".

4) Находясь внутри корпорации, каждый по отдельности способен на более наглое, вызывающее, абсурдное и т. п. поведение, поскольку ощущает как бы "прикрытость" со стороны корпорации. Часто это ощущение "прикрытости" вызывает в людях наиболее низменные и порочные инстинкты, раскпрепощает и даёт волю действию всяких комплексов, которые человек пытается компенсировать "от противного", т. е. трусливый становится агрессивным и т. п. Примером подобного поведения являются действия типичной хулиганской группировки или, к примеру, даже охраны Путина (см. http://revolutija.narod.ru/fkt/spnsst.htm ). Впрочем, если участник корпорации заходит слишком далеко, остальные просто игнорируют это и делают вид, что они ни при чём, не защищая его, но и не порицая.

5) У корпоративной группировки нет своей идеологии, чётких моральных и ценностных ориентиров, нет (внутри неё) признанного лидера и т. п., но обязательно есть какие-то формальные критерии, авторитеты или фетиши, на которые участники ориентируются, чтобы ощущать некое единение. Кроме того, с помощью апелляции к данным авторитетам участник корпорации стремится обосновать своё мнение и повысить свой статус. Это может быть футбол и атрибутика любимой команды, золотые цепи и малиновые пиджаки, книжки Кастанеды и Блаватской или теория Маркса, но в любом случае, даже если в качестве таких вещей выступают некие идеи и учения известных личностей, бессмысленно с участником корпорации начинать глубокий разговор на данную тему и ожидать действительного следования духу данных учений, для него имеет смысл лишь формальное упоминание и выражение приверженности данным вещам, на уровне догматичных оценок, а не смысла.

6) При догматичности и фанатичности при отстаивании корпоративной позиции для участников корпорации всегда характерна некая странная "скромность", связанная с желанием не брать на себя лично ответственность за высказываемые тезисы и совершаемые поступки, невольное стремление всегда разделить ответственность за ту позицию, которую он занимает, на всех (а в конечном счёте она оказывается не возложенной ни на кого). Если какую-нибудь корпоративную группировку прижать, вскрыв неприглядные факты её деятельности, то окажется, что крайних нет, каждый как бы тут ни при чём, а делал только потому, что делали "все". 4. Где существуют корпорации и где человеку навязывается корпоративная психология? Практически везде. Ей учатся, начиная со школы и даже с детского сада. Практически в каждом человеке сидит подозрение, что, наверно, нехорошо сообщить о неприглядном поступке коллег начальству. Что будет правильно не "отделяться от коллектива" и принимать участие в каком-то общем мероприятии, даже если оно кажется тебе глупым. Что указать кому-то на то, что он не следует сложившемуся здесь без него общему мнению, является хорошим аргументом. В результате всё общество оказывается разделёнными на корпоративные группировки, действующие друг против друга. Студенты коллективными усилиями стремтся надуть преподавателей. Чиновники объединяются и действуют в сговоре, чтобы сообща "пилить" бюджетные деньги. Сотрудники милиции категорически не замечают фактов превышения полномочий друг друга. Наконец каждый при этом предпочитает не лезть не в своё дело и применять для себя лично корпоративные нормы (например, дать взятку кому-то для быстрого решения проблемы), громко сокрушаясь при этом и выражая сожаление, что в стране так много коррупции и что никто не хочет соблюдать те самые общедекларируемые моральные принципы и следовать закону. Характерная для корпоративной психологии аморфность убеждений и ценностей и коллективная безответственность в целом разъедают общество и уничтожают страну.

Но каким образом действовать? Во-первых, нужно осознать, что лежащие в основе корпоративной психологии стереотипы, выглядящие как некое "одолжение" другим, означают ложное одолжение, не нужное ни вам самим, ни данному человеку, ни всему обществу в целом. Значительно более правильным будет не потакание слабостям, своим и друг друга, а следование правильным принципам, как и требование от других следования этим принципам. Только подобная практика способна создать нормальную и здоровую атмосферу как в отдельном микроколлективе, так и в обществе в целом, когда люди будут относиться друг к другу с истинным уважением и истинным стремлением помогать и содействовать в трудностях, вместо доминирующего в наши дни презренного торгашеского расчёта, ожидания в сомнениях ответных подачек в обмен на твои подачки. 5. К сожалению, корпоративная психология настолько глубоко внедрена в созанние людей, что люди, начинающие с неких благих намерений, собирающиеся реализовать некие прогрессивные планы и т. п., выбирают превращение группы, созданной для их осуществления, в корпорацию. У них возникает иллюзия, что значительно более лёгким и простым путём достижения желаемого, чем переубеждение противников, подтверждение своей правоты на практике, доработка и развитие своей теории в той части, где она слаба в столкновении с действительностью и плохо выдерживает критику, является простое замалчивание этой критики, затыкание рта оппонентам, подбор сторонников по принципу "ты (формально) согласен с нами или нет?", а не по принципу истинных мотивов, качеств, способностей этого человека. Однако подобный путь всегда и неизбежно ведёт в тупик. Прекрасным примером такого пути в тупик и превращения изначально стремящейся к реализации неких благих намерений и идей группы лиц в корпорацию и неизбежно последовавшего затем останова в развитии, выхолащивания сути этих идей и полного поворота от первоначально декларированных целей к обслуживанию исключительно внутренних и корыстных потребностей этой группы, является эволюция коммунистической партии на протяжении истории СССР. Будучи изначально революционной партией, в которой было достаточно много активных, самостоятельно мыслящих и неординарных личностей, к концу 80-х эта партия окончательно превратилась в партию карьеристов, приспособленцев, бюрократов, искавших в ней "тёплое" местечко, для которых повторение лозунгов о движении к коммунизму и т. п. превратилось лишь в некий формальный ритуал, осуществляемый в силу традиции, но не имевшей ни малейшей опоры в виде истинных намерений. 6. В качестве последнего дополнения хотелось бы отметить процветание корпоративной психологии не только в реале, но и в виртуальном пространстве, в частности, на многочисленных форумах Рунета. Причём здесь, где объединение в виртуальные корпорации даёт лишь чисто психологические, но никаких реальных и прагматических выгод, эта корпоративная психология и стереотипы корпоративного мышления проявляются в своём чистом виде, и степень её забитости в мозги людей видна особенно отчётливо. Подавляющее большинство форумов, как тех, где общаются типичные обыватели, так и тех, на которых собираются люди, декпарирующие идеи гуманизма, духовности, самосовершенствования и борбы за возрождение России, превращаются в узкорпоративные тусовки, куда путь для людей, имеющих альтернативные взгляды или просто надеющихся на свободное изложение своей позиции и адекватную её оценку, заказан. Контингент постоянных посетителей, как правило, в сотрудничестве с администрацией, обгавкивает и изгоняет с форума всех, кто решил, пусть даже невольно, "выделиться" и, тем более, высказать критику в адрес этих старых участников. Великолепный образец проявления корпоративной психологии я видел во время событий т. н. "оранжевой революции" на Украине на одном из оранжевых "форумов". Высказывание модератора в одной из тем меня просто убило. Он написал примерно следующее: "Кстати... вот теперь я понял, за что я забанил тех-то и тех-то (сторонников Януковича)". Впрочем принцип "сначала санкции - потом подбор аругментов" и без подобного озвучивания его открытым текстом является весьма распространённым на значительной части форумов. Увы, практически невозможно донести до сознания людей, пропагандирующих, например, какую-нибудь идею, что "защищая" себя и свою идею от критики с помощью подобных методов, они не достигают её защиты, а напротив, достигают её и своей дискредитации, выстраивая барьер, отгораживающий их от всех остальных.